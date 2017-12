Sénégal: Malang Diédhiou et ses assistants continuent leur opération de conquête du Mondial 2018

En plus de Malang Diédhiou, il y a le Gambien Papa Bakary Gassama, l'Algérien Mehdi Abid Charef (Algérie), de Ghead Grisha (Egypte), de Janny Sikazwe (Zambie) et Bamlak Tessema (Ethiopie).

Présélectionné pour la coupe du monde 2018, Diédhiou et ses assistants Djibril Camara et El Hadj Malick Samba ont arbitré le match ayant vu l'équipe hôte Al Jazira (EAU) battre Auckland City (Nouvelle Zélande) 1-0.

