Sénégal: Le PM se félicite des performances de la microfiance au Sénégal

Dakar — La microfinance génère au Sénégal plus de 350 milliards de francs CFA de crédit et plus de 309 milliards de FCFA d'épargne correspondant à une contribution de 10,4 % au financement de l'économie nationale, s'est félicité, vendredi à Dakar, le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

"Le forum m'offre l'occasion de féliciter tous les acteurs du système financier décentralisé qui à la base, au quotidien, sont les principaux acteurs des performances notées en fin 2017", a-t-il dit.

Il présidait la seconde édition du Forum des investissements en mirofinance, axée sur le thème "La finance inclusive : quelle conclusion pour l'émergence économique".

Selon lui, les indicateurs issus des statistiques produites par la BCEAO montrent que "le Sénégal est leader de la zone UEMOA avec 208 systèmes financiers décentralisés, plus de 2,5 millions de clients et un taux de pénétration de la microfinance à 18,4%".

En dépit de ces performances, a poursuivi le Premier ministre, "l'analyse diagnostic exhaustive réalisée lors de l'élaboration de la troisième lettre de politique sectorielle de la microfinance a permis d'identifier les contraintes de fragilité dont la persistance pourrait entraver l'évolution du secteur".

"C'est pourquoi l'Etat a adopté la stratégie sectorielle 2016-2020 dont la mise en œuvre devrait permettre l'accroissement des performances du secteur à travers quelques actions ciblées", a-t-il expliqué.

A ce propos, il a cité la mise en place du Fonds national de la micro-finance, la mise en place de la phase 2 de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise et l'opéralisation du programme de promotion de la finance islamique.

"Pour continuer à jouer ce rôle, le système a besoin d'un soutien accru de l'Etat à travers la libération de sa contribution à la mise en œuvre du plan d'action de la lettre de politique sectorielle des microfinances validé depuis 2015", a plaidé le président de l'Association des professionnels du système financier décentralisé (APSFD), Mamadou Lamine Guèye.

Selon lui, l'effectivité de cette contribution de l'Etat "devrait encourager les autres partenaires financiers à une plus grande implication dans la levée des fonds complémentaires nécessaires".

Il a aussi attiré l'attention des autorités sur "la question de la fiscalité applicable au système financier décentralisé" qui, selon lui, "demeure préoccupante et risque de plomber le secteur.

"Ce forum constitue le moment de mesurer tout le chemin à parcourir pour asseoir une meilleure gouvernance de nos institutions et pour faire face aux nombreux enjeux que sont la finance islamique et la finance digitale et pour être avec les standards internationaux", a-t-il dit.