Angola: Le gouvernement analyse la proposition du Budget général 2018

Luanda — L'analyse de la proposition de Loi portant sur le Budget général de l'Etat 2018 a été au centre d'une réunion du Conseil des ministres tenue vendredi à Luanda.

Selon un Communiqué de presse rendu public au terme de la première session ordinaire présidée par le Président de la République, João Lourenço, la proposition de Loi dédie une partie considérable des ressources disponibles à la garantie de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et la sécurité publique.

La proposition, qui sera soumise à l'Assemblée Nationale (Parlement), privilégie la consolidation de la citoyenneté et la construction d'une société de plus en plus inclusive, la réalisation de la reforme et modernisation de l'Etat, le développement durable avec inclusion économique et sociale, ainsi que la réduction des inégalités. Est également prioritaire dans le Budget général 2018, l'édification d'une économie diversifiée, compétitive, inclusive et durable.