Tunisie: Bon vent !

L'histoire du film raconte les trajectoires d'Hervé et Foued qui se ressemblent et qui se répondent. Au nord de la France, l'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Dans la banlieue de Tunis, l'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime.

«Vent du Nord» de Walid Mattar avec Mohamed Amine Hamzaoui et Abir Bennani vient de remporter le Tanit d'Or Taher Cheriaâ de la première œuvre, le Prix du meilleur scénario et le Prix du jury TV5 Monde lors de la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage (4-11 novembre 2017).

