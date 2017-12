Tunisie: Farouk Ben Mustapha de retour au CA

Comme on l'a prévu, avec la sympathique équipe de la JSK, on s'attendait à ce que pour sortir… Plus »

Le Stade Tunisien affrontera l'Espérance Sportive de Tunis le dimanche 17 décembre, dans le cadre de la huitième journée de la Ligue 1. La direction stadiste souhaite toujours recevoir l'équipe de Bab Souika au stade de Radès ou à El Menzah et non pas à Hédi-Enneïfer malgré le refus encaissé lors de la première demande.

Le staff médical de l'Espérance Sportive de Tunis a indiqué que le défenseur Iheb Mbarki a passé une IRM. Blessé face à la Jeunesse Sportive Kairouanaise, Iheb Mbarki a dû quitter le terrain à la 21e minute. Le défenseur espérantiste s'est blessé tout seul au genou. Les blessures se sont multipliées ces dernières semaines parmi les joueurs des formations de Ligue 1. Selon certains, les causes de ces blessures sont les états des pelouses et le rythme de la compétition en Tunisie qui accorde de longues semaines de repos avant d'infliger aux joueurs plusieurs matches successifs dans un délai très court.

L'assemblée évaluative sera organisée le 25 décembre et servira à présenter entre autres le rapport moral et financier de la dernière saison. Par la suite, une assemblée générale élective aura lieu à la fin du mois de janvier pour élire un nouveau président.

Copyright © 2017 La Presse.

