Congo-Kinshasa: Attaque meurtrière contre les casques bleus au Nord-Kivu

communiqué de presse

C'est avec une profonde tristesse que j'ai le devoir de vous annoncer que notre famille des Nations Unies a perdu au moins 14 collègues au Nord-Kivu au cours des attaques ayant survenu le soir du 7 décembre 2017, lorsque des éléments présumés ADF ont mené une attaque contre la Base de la Compagnie Opérationnelle de la Force de la MONUSCO à SEMULIKI dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Cette attaque a débouché sur un combat violent entre les éléments présumés ADF d'une part, et d'autre part, les Forces de la MONUSCO et des FARDC. Selon le rapport initial, quatorze casques bleus de la MONUSCO et cinq soldats des FARDC ont été tués. En outre, 53 casques bleus de la MONUSCO ont été blessés dans cet incident.

La Mission vient de publier un Communiqué de Presse à cet effet. Je tiens encore une fois à présenter mes sincères condoléances aux familles des casques bleus et des soldats des FARDC qui ont perdu leurs vies ou ont été blessées au service de la paix en République Démocratique du Congo au cours des dernières heures. Je tiens également à témoigner ma profonde compassion à l'endroit de tout le Personnel des Nations Unies en RDC - nous sommes tous profondément choqués et attristés par ces évènements tragiques.

Cette attaque meurtrière vise à affaiblir notre détermination à mettre en œuvre loyalement et entièrement notre mandat qui consiste à instaurer la paix et la stabilité en RDC, cause pour laquelle plusieurs de nos collègues ont payé le prix le plus fort au cours des dernières heures. J'aimerais exhorter chacun de nous à honorer leurs mémoires, à leur rendre un hommage digne de leur sacrifice et à demeurer ferme dans notre conviction que cet acte ne sera nullement toléré, et nous demeurerons fermes dans notre mandat d'amener la paix, la sécurité et la stabilité aux peuples de la RDC.