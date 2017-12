Congo-Kinshasa: L'A-WEB offre des matériels informatiques à la CENI

L'Association Mondiale des Organes de Gestions des Elections (AWEB) a doté la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) d'un lot de matériels informatiques dans le cadre de son programme d'assistance technique et de développement des capacités de l'usage des technologies de l'Information et de la Communication électorale. Le budget global de ce projet est évalué à plus d'un million USD.

C'est le Secrétaire Général de la Commission Electorale de Corée du Sud et Secrétaire Général d'A-WEB qui a livré symboliquement ces matériels au siège de la CENI à Kinshasa. Nangaa, le président de la Ceni, les a personnellement réceptionnés, en présence des membres de la plénière.

Ces matériels qui renforcent les capacités techniques du Centre National de Traitement sont composés de 103 Desktops Corée i7 de dernière génération pour le traitement des données ; 2 Onduleurs d'une autonomie d'environs 12 heures et des batteries ; 4 serveurs ; 2 baies de stockage d'une capacité de 80 Terra octets en redondance. Les Secrétariats Exécutifs Provinciaux et les Antennes sont également bénéficiaires de ce don sud-coréen. Ils ont réceptionné au total, 206 laptops Core i7 de dernière génération et accessoires (sac et souris), ainsi que 27 imprimantes multifonctions KYOCERA.

Dans son allocution de circonstance, Corneille Nangaa a remercié, au nom de la CENI, son homologue Sud-coréen KIM YONGHI et à travers lui, l'A-WEB, pour cet apport significatif au renforcement des capacités techniques de la CENI. « Avec cet appui, notre parc informatique de traitement des données est renforcé, nos SEP et Antennes auront des meilleurs outils de travail. Le traitement des doublons sera également lancé sur ces Desktops déjà installés au Centre National de Traitement". Il a rassuré le Secrétaire Général de l'A-Web que la CENI fera bon usage du matériel qu'il a livré et l'a vivement remercié pour la formation conséquente que l'A-WEB dispense à ses experts.

Prenant acte du fait que la CENI fournit le maximum d'efforts pour optimiser le système de gestion des élections en RDC, avec l'appui de ses partenaires, Corneille Nangaa encourage la mobilisation tous azimuts.

Et de préciser : « C'est ici le lieu d'appeler toutes les parties prenantes au processus électoral à contribuer substantiellement, chacun selon ses compétences spécifiques, à cette dynamique d'optimisation du système pour garantir des élections transparentes, justes, démocratiques et apaisées. Que tous ceux qui s'y emploient déjà trouvent également, ici, l'hommage de notre reconnaissance».

Il y a lieu d'indiquer que ce projet implémenté depuis 4 ans, avait pour objectifs de la part d'A-WEB : d'Assister le Centre National de Traitement en lui fournissant des équipements de Technologie de l'Information et de la Communication, et de développer un système de gestion d'information électorale ; de Fournir des équipements et outils de gestion des opérations électorales ; de Renforcer les connaissances des techniciens par des experts d'A-WEB dans le cadre de l'optimisation du système de gestion d'information électorale.