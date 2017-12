Congo-Kinshasa: Kikwit - Les enseignants d'anglais en conférence de recyclage

Plus de 300 enseignants d'anglais de la ville de Kikwit et des alentours immédiats dans la province du Kwilu viennent d'être recyclés afin d'améliorer leurs méthodologies pédagogiques de l'enseignement.

Organisée par le Centre culturel Mwinda (CCM), en collaboration avec The Congolese Language Supporters society (CLASS), partenaire technique du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) en République démocratique du Congo (RDC), cette conférence de recyclage s'est déroulée, le samedi 2 décembre 2017 dans la salle La Touraine Saint Martin, dans la commune de Lukolela.

Le représentant du Proved de la division provinciale de l'EPSP-Kwilu 2, les représentants des sous-proved des sous-divisions Kikwit 1 et Kikwit 2 ainsi que les délégués des inspecteurs chefs des pools Kikwit 1 et 2 ont rehaussé de leur présence cette activité de plus de trois heures.

«L'activité de ce jour entre dans le cadre de l'évolution de la science et des innovations susceptibles de faire bouger l'enseignement d'Anglais à travers le monde. Il sied de noter que le monde est en train de bouger et de changer dans tous les domaines de la vie. Y compris dans le domaine de l'enseignement des langues afin d'atteindre les objectifs escomptés et les objectifs de développement durable», a indiqué Kawanda N'kor-a-Bishêênn, Directeur du CCM, dans son mot de circonstance.

Il a également fait savoir que chaque année The CLASS et le CCM organisent une conférence internationale concernant l'enseignement d'Anglais. «La dernière en date est celle qui s'est déroulée en août 2017 à Kinshasa, la capitale. Victorine Ipakala, une des enseignantes d'Anglais de Kikwit, a été présente aux assises. Selon les informations reçues récemment, l'édition 2018 de la conférence internationale se tiendra en mars prochain. Mais, le lieu n'est pas encore connu. En août 2018, il se tiendra la première édition de la conférence régionale dans l'ex-Bandundu. Cela se passera, sauf changement de dernière minute, à Kikwit»», a-t-il ajouté.

La conférence-recyclage de samedi dernier a gravité autour des leçons de vocabulaire et de grammaire et était animée par le Chef des travaux Fabien Inga du département d'Anglais de l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de la ville de Kikwit.

«Au nom du Proved que nous représentons, nous remercions de tout cœur les organisateurs de cette activité. L'enseignement national étant consacré au partenariat, nous avons le privilège de collaborer avec tous ceux qui s'adonnent à la formation, à l'instruction et au développement tant des jeunes que des citoyens congolais», a déclaré Pierre Célestin Ngunzabau, Représentant du Proved de la Division provinciale de l'EPSP - Kwilu 2.

Ngunzabau a aussi invité tous les enseignants d'Anglais à capitaliser les enseignements reçus à partir de la conférence pour que cela ait un impact remarquable au niveau des élèves du secondaire.

«Il est important de souligner qu'actuellement, la maîtrise de la langue anglaise constitue une exigence aux offres d'emplois, aux affaires et à la communication à travers le monde. D'où, l'importance de cette rencontre», a-t-il souligné.

«La conférence de ce jour m'a beaucoup intéressée. Cela a poussé les enseignants à être créatifs afin d'atteindre les objectifs escomptés. Je m'évertuerai à appliquer toutes les connaissances acquises», déclare Dada Ndona, enseignante d'Anglais à Kikwit 3, dans la commune de Nzinda.

«Je souhaite que de telles séances de recyclage puissent se dérouler régulièrement. Car, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays», suggère Jean Maninga, enseignant d'Anglais, dans la commune de Lukolela.