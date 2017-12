Congo-Kinshasa: Pourquoi tant des conflits conjugaux dans le Kongo Central ? (Suite et fin)

Nous poursuivons et clôturons notre sujet dont la première partie a été publiée dans une des nos récentes éditions. Nous disions que la situation conflictuelle dans laquelle vivent les foyers ne cesse d'affecter le climat de couples, de familles et de la société.

L'analyse faite dans la province du Kongo Central détermine plusieurs causes de ces conflits. Parmi celles-ci, nous avons épinglé le mensonge de l'homme envers sa femme ; le mariage arrangé, forcé ou précoce ; la désillusion et la frustration ; l'influence de la belle-famille ; la féodalité et l'orgueil de l'homme ; les difficultés d'ordre sexuel ; le grand écart du niveau d'instruction ou de l'âge; la rivalité entre coépouses dans les familles polygames; l'éducation des enfants ; l'alcoolisme ou la toxicomanie ; la recherche du profit ; etc.

Il est tout à fait curieux de constater que des êtres qui, au départ, s'aimaient tant, arrivent à un moment donné de leur vie, à la haine la plus viscérale jusqu'à vouloir se séparer, divorcer, avons-nous fait observer.

S'agissant de la féodalité et de l'orgueil de l'homme, celui-ci en tant que chef incontesté de la famille dans les traditions africaines, n'admet aucune remarque ou reproche pouvant porter atteinte à son autorité de peur de la perdre.

C'est ainsi que l'amour propre de la femme subit le coup jusqu'à l'amener à des réactions violentes. Le grand écart du niveau d'instruction ne cause souvent aucun problème majeur, s'il y a une acceptation mutuelle. Seulement, il le devient lorsque chaque fois, l'accent est mis sur cette différence, instaurant ainsi une barrière dans le dialogue du couple et créant un complexe d'infériorité chez le conjoint de niveau inférieur.

Pour la rivalité entre coépouses dans les familles polygames, il est constaté que les conflits s'enveniment plus surtout lorsque le mari prend partie pour l'une d'entre elles. La contraction d'une deuxième union est une cause non de moindre dans des conflits conjugaux surtout si la première dame n'est jamais consentante. En ce qui concerne l'éducation des enfants, cette cause de conflit se ressent si les deux parents ne s'entendent pas à propos de la gestion de l'éducation des enfants ; des altercations se produisent souvent.

L'alcoolisme, quant à lui, se manifeste lorsque l'homme, sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, ne se contrôle plus et peut commettre des actes regrettables (coups et blessures sur sa conjointe. Ceci fait parfois que tout l'avoir soit investi dans la boisson, délaissant ainsi la famille.

Quant à la recherche du profit, il est observé que si au moins l'un des conjoints s'est uni à l'autre pour profiter de lui (ses biens, son rang social, sa situation professionnelle, ... ).

Il devient très difficile que cette union perdure dès la survenue de la moindre difficulté. A travers la province, l'on note d'autres facteurs qui aggravent les conflits conjugaux, à savoir, l'intervention de mauvais conseillers.

Il se trouve des hommes qui aiment dire : « ma femme me connaît ; si je dis, elle s'exécute sans broncher » ou parfois des femmes deviser : « si mon mari osait me faire ça, je le quitte à l'instant même... », alors qu'on ne le ferait même pas.

Il en est de même du fait qu'un des conjoints veuille toujours se donner raison mettant ainsi tous les torts sur l'autre ; mais aussi, le fait de faire semblant comme si le couple ne traversait pas de difficultés, évitant de voir les problèmes en face de peur d'être humilié ou de perdre la face devant l'autre.

On n'oublie par là qu'être homme, c'est arriver à résoudre ses problèmes ou tout au moins, à les affronter courageusement.

Les répercutions sociales des conflits conjugaux

Nous sommes arrivés à découvrir que la relation conjugale tout comme la relation sociale peut engendrer l'amour et la haine. Il est vrai que l'autre est indispensable à mon épanouissement. Mais, il constitue, en même temps, un frein à mes désirs, à ma liberté et cela peut être ressenti comme une frustration. Si donc, la relation conjugale est considérée comme une relation sociale, les conflits conjugaux ne seront plus vus comme des phénomènes anormaux, des anomalies qu'il faut amputer, éliminer systématiquement ou définitivement de la vie du couple. Ils seront, plutôt, perçus comme une composante normale et naturelle de toute relation humaine. Il s'avère donc que les conflits conjugaux ne sont ni tout bons, ni tout mauvais.

Un conflit conjugal n'est pas un mal en soi, s'il est bien géré et intégré dans la dynamique de la vie du couple. Il ne devient tel quel que lorsqu'il est mal interprété ou mal géré.

Les couples devraient alors, s'ils veulent la réussite de la vie commune, apprendre à chercher et mieux, à trouver le sens de leurs conflits. En fait, il faut une reconnaissance mutuelle par les conjoints de leurs torts et partant, de l'inaliénabilité inconditionnelle de l'autre, aboutissant ainsi au respect mutuel mais aussi et surtout, à une découverte de la vraie personnalité de l'autre et dans la tolérance mutuelle. N'est-ce pas qu'à travers la colère, l'homme perd le self contrôle et on découvre alors qui il est vraiment ?

Pour les conjoints, on remarque que lorsqu'un conflit survient dans le couple, chacun se dit de n'en être point la cause, rejetant tout sur l'autre. Cela conduit immanquablement à une méfiance. Puis, à un manque de confiance aboutissant ainsi à l'isolement des conjoints qui arrivent à vivre comme des étrangers l'un pour l'autre. Une rupture communicationnelle généralement suivie d'une séparation émotionnelle ou affective. Et, pourtant, à force d'accuser l'autre et de le rendre responsable de tous les maux du couple, celui-ci finira par se convaincre d'être vraiment coupable et se prendre comme fautif. Il perd alors la confiance en ses capacités de s'exprimer, d'agir et de juger. C'est plutôt l'agressivité et la colère qui remplacent la colère.

Ces conflits conjugaux finissent par aboutir à une dépression nerveuse se traduisant par une fatigue prolongée, un malaise général, un amaigrissement qui, malgré les soins médicaux, ne trouvent aucune amélioration.

Et, croyant pouvoir oublier ces problèmes familiaux, certains conjoints se plongent dans l'alcool, le tabac, la drogue et même, le travail. L'individu tout entier en est affecté ; ce qui peut se ressentir même sur le rendement au travail.

L'infidélité et l'abandon de famille s'ensuivent. Ne ressentant plus les mêmes joies qu'au début de la vie conjugale, l'homme ou la femme pense qu'en se trouvant une autre personne, il serait mieux. Commencent alors les sorties, les retards inhabituels qui deviennent plus fréquents et puis, un jour, soit c'est une grossesse extra conjugale, soit c'est l'abandon du domicile pour rejoindre son second bureau ou sa seconde chambre. Certaines femmes, déçues de la vie du foyer, abandonnées par leurs maris, préfèrent souvent se débarrasser de leur grossesse pour ne plus avoir à souffrir doublement : leur solitude et la prise en charge de l'enfant.

Pour les enfants, ces victimes innocentes des comportements parentaux lors des conflits conjugaux, ils sont pour la plupart de temps instrumentalisés, pris comme moyens de chantage. Ils se culpabilisent et perdent tout repère d'identification. Car, aucun des ses parents ne représente un modèle pour eux. Leur éducation en subit un coup. Ils ne tardent pas à être récupéré par la rue qui se charge de parfaire leur éducation. Bonjour alors la délinquance et autres troubles psychologiques et comportementaux (prostitution, vol, grossesse précoce, Ist/Sida, criminalité genre Kuluna... ).

La société en souffre. Que des mésententes entre belles familles, entre grandes familles et entre villages... à la suite des conflits conjugaux ! Il y a lieu, et pourtant, de prévenir tous ces conflits conjugaux. Chaque couple, il est vrai, est unique, et de ce fait, les solutions diffèrent d'un couple à l'autre. Bien avant de se marier, pour prévenir les conflits conjugaux, il faudra la sincérité, l'honnêteté et la transparence. On doit éviter autant que faire ce peut de se marier parce qu'une grossesse est intervenue ; se débarrasser des fantômes du passé, en évitant que les souvenirs d'une femme, des parents, des proches n'influencent pas la vie du couple ; avoir l'appui surtout moral de deux belles familles, en évitant de tomber dans la dépendance ; éviter que le matériel ne prenne pas le dessus et soit le fondement de l'union.

Or, dans le mariage, la maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeurs. L'harmonie du couple et même, son meilleur devenir dépendent des conjoints. Et, pour y parvenir, les conjoints doivent adopter certains comportements et attitudes. Entre autres, l'intégration des valeurs traditionnelles. Ceci voudrait dire qu'à la dimension individuelle du mariage, il faut aussi intégrer sa dimension sociale. Le mariage, loin d'être simplement une affaire privée, est plutôt, un engagement social proclamé publiquement devant les témoins.

Non seulement, les époux s'unissent l'un à l'autre, mais aussi, ils s'unissent à la société par leur promesse publique. Ce qui fait d'eux, une nouvelle cellule sociale. D'où, l'influence des conflits du couple sur la société. Même les témoins devraient être aussi des personnes sages, responsables, présentant une certaine crédibilité. L'un dans l'autre, en cas de conflit, quelque chose au moins pourra être faite pour parvenir à une entente.

Cependant, avoir confiance en quelqu'un, c'est pouvoir lui confier même ses petits secrets, ses attentes, désirs, inquiétudes. Les relations "mari et femme" devraient être ainsi. Respecter l'autre ne signifie rien d'autre que le considérer comme une personne à part entière, un égal avec qui s'effectuent des échanges francs. Pour préserver la relation conjugale, les époux doivent se porter une attention chaque jour.

Il faut de l'amour, de la fidélité et de l'harmonisation des relations sexuelles. Aimer un homme ou une femme ne consiste pas seulement à le combler de présents ou à accepter tout ce qu'il veut car, l'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi.

Selon Honoré DE BALZAC, dans son livre sur « La recherche du bonheur », quelques mots simples, une précaution, un rien... révèlent à une femme, le grand et sublime artiste qui peut toucher son cœur sans le flétrir. De la même manière, la fidélité doit être réciproque. Les relations sexuelles étant une preuve de cet amour entre conjoints, tous deux devront en parler sans honte et sans pudeur. Chacun doit connaître les besoins sexuels de l'autre pour éviter les insatisfactions et les frustrations.

Il faut la permanence du dialogue et la tolérance. Le dialogue, à lui seul, ne permet, certes, pas d'éviter les conflits dans les couples. Mais, il a la capacité au moins de révéler ce qui aurait pu les engendrer et mieux, d'aider à les apaiser car, en disant ce qu'il ressent, ce qui le préoccupe, chaque conjoint se sent soulagé. Ce n'est que de cette communication qu'émergera une tolérance mutuelle, chacun dans sa différence, tout en admettant certains écarts de comportement de part et d'autre.

Bref, les conflits conjugaux font partie intégrante de la relation conjugale. Mais, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas chercher à les éviter. Par contre, au cas où, malgré nos précautions, ils arrivent tout de même, la recherche de la solution la plus adéquate serait le chemin le plus sage.

Il nous faut donc, de la reconnaissance du conflit conjugal et la recherche personnelle de la solution ; ensuite, il faut éviter la colère et la violence. La colère est une mauvaise conseillère et, la violence ne résout rien ; elles ne font qu'envenimer la mésentente.

Chaque conjoint doit apprendre avant tout à se connaître, se maîtriser et maîtriser surtout sa colère et sa peur.

L'on doit aussi éviter de diaboliser l'autre lorsqu'on sait que dans la vie du couple, les torts sont partagés. Chacun doit prendre ses responsabilités en reconnaissant ses torts et alors, une solution sera possible. L'appel à l'aide extérieure n'est pas à exclure. Lorsque le couple tente en vain de trouver par lui-même des solutions sans y parvenir, il peut alors faire appel aux témoins de mariage et, ensuite, aux belles-familles, les voies de recours traditionnelles, religieuses. Si aucune solution n'a été trouvée, il peut s'adresser à l'Action Sociale, structure de conseils et de conciliation par excellence. La voie judiciaire ne devrait intervenir qu'en dernier recours.

Il est fort regrettable que le divorce ou la séparation soit de nos jours, une solution trop facile que l'on utilise à la survenance de la moindre difficulté conjugale sans même chercher à la résoudre. Nous estimons, pour notre part, que le divorce peut être, certes, classé parmi les conséquences des conflits conjugaux, mais il en est aussi le mode de gestion. Il est loin d'être la meilleure solution et la moins souhaitable. Mais toujours est-il qu'à l'impossible, dit-on, nul n'est tenu, quand aucune possibilité de réconciliation n'est plus envisageable, le mieux serait que les époux se séparent et restent en des bons termes surtout qu'ils ont des enfants, au lieu de se regarder en chiens de faïence.

Dans toute procédure de divorce, les époux doivent tenir compte de leurs enfants pour éviter de les traumatiser. Le mieux serait alors qu'ils prennent en compte l'avis des enfants. Tenir compte de leur avis, ce n'est pas leur demander de prendre parti, ni même de prendre une décision pour leurs parents ; c'est tout simplement leur permettre d'exprimer leur souffrance, ce dont ils ont besoin pour leur développement physique et affectif.

L'analyse des conflits conjugaux, telle qu'elle vient d'être réalisée dans le Kongo Central, nous a permis de comprendre et de saisir le conflit conjugal comme quelque chose de vivant, de dynamique qui traverse des phases bénignes et d'aggravation. Bien des facteurs prédisposent les individus à vivre des conflits lorsqu'ils optent de se mettre en couple. Les causes de ces conflits sont donc multiples et multiformes. Leurs conséquences peuvent être plus ou moins graves, selon que ces conflits sont bien ou mal gérés. Au regard des conséquences néfastes de ces conflits, le mieux serait de favoriser le dialogue au lieu de toujours ordonner.