Congo-Kinshasa: Kongo Central/Ville de Matadi - Marie-Louise Nkembi dans la course vers la Députation provinciale

Plus de 400 candidatures dont 45 femmes ont été réceptionnées à la CENI/Antenne de Matadi via son Bureau de réception et de traitement des candidatures.

Mme Marie-Louise Nkembi Songongo est parmi ceux-là. Cette dame cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (Pprd) est Secrétaire exécutive urbaine pour la ville de Matadi, après avoir longtemps exercé les fonctions de présidente de la Ligue de Femmes pour la Fédération des Cataractes, qui part de Mbanza-Ngungu jusqu'à Matadi.

Femme combattante, elle n'entend nullement reculer devant l'ouragan des scrutins à venir. L'Assemblée provinciale du Kongo Central n'a que 36 sièges à pourvoir dont 33 à élire et 3 à coopter.

A l'en croire, aucun candidat ne lui fait peur à travers toute la circonscription électorale de Matadi où la lutte pour la course à la députation provinciale est âpre, au vu de grosses pointures alignées.

A analyser ses propos recueillis au cours d'une interview, cette dame de fer estime que fois-ci, Matadi doit rentrer dans ses droits d'avoir des interlocuteurs valables à mandater au niveau de l'hémicycle provincial. Ceci, pour que cette ville arrive à combler le vide créé en 2006. Question de mieux défendre les intérêts des Matadiens.

L'insalubrité et l'insécurité sont ces deux fléaux auxquels voudrait s'attaquer Marie-Louise Nkembi, une fois élue. L'écoute de la base, voilà à quoi l'ancienne présidente de la Ligue de femmes de la Fédération des Cataractes entend se donner pour obtenir beaucoup plus de la matière. La ville de Matadi est un cas à part, ne cesse-t-elle de clamer. Un besoin réel d'assainissement et de sécurité se pose avec acuité.

Une fois élue, elle pourra également se battre pour faire doter la ville de Matadi des Marchés dignes de ce nom pour ainsi permettre aux communes et à la mairie de se retrouver avec les taxes qu'ils pourront générer.

Selon elle, l'eau, l'électricité et l'accessibilité de la population aux soins de santé ne devront plus être un luxe.

En tant que femme, elle compte beaucoup sur l'électorat féminin de Matadi pour laquelle elle se bat et continuera à se battre.

Pour elle, la femme doit se retrouver dans tous les domaines de la vie. C'est la raison pour laquelle, elle ne cesse d'exhorter les femmes afin qu'elles cessent de rêver et de se sous-estimer, alors qu'elles sont, naturellement, capables de beaucoup.