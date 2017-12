Cote d'Ivoire: Derby Asec - Africa - Confirmation ou vengeance

Au cours de cet atelier, il s'est agi pour les participants de découvrir ce logiciel et de s'en familiariser… Plus »

Sur les plans individuel et collectif, l'Asec a également le meilleur produit. Contrairement à l'Africa dont la force repose sur l'engagement. Parfait Guiagon, sa petite merveille qui envoûtait par son génie, n'est plus là. Il est pris en otage par ses « agents » en Europe.

Peu importe donc la forme du moment de chacune des deux équipes. La victoire ne sourit souvent qu'à la plus réaliste et la plus armée mentalement. Sinon, l'on aurait dit qu'au vu des statistiques du moment, les Mimos, leaders avec 22 points + 16, partent avec la faveur des pronostics devant les Aiglons, cinquièmes avec 17 points + 7.

