Cote d'Ivoire: Commerce - "Pour moi ne reste pas à l'étranger", pour faciliter la petite monnaie

Au cours de cet atelier, il s'est agi pour les participants de découvrir ce logiciel et de s'en familiariser… Plus »

Il faut noter que "Matière Grise Consulting" est une entreprise spécialisée en stratégie de communication et marketing. Cette société s'assigne aussi pour mission de définir des stratégies commerciales. Enfin, elle affirme qu'elle dispose d'un fort potentiel en termes de conseil et formation.

Au bout du compte, le client qui choisit de gratter pourrait gagner des centaines de mille, des millions de Fcfa et bien plus, « une villa », comme c'est le cas à la Lonaci. Selon les promoteurs de ce projet, une phase pilote a été concluante. Par conséquent, ils assurent que cette manière de faire de la monnaie, entrera très vite dans les mœurs.

De façon claire, « Matière grise » assure qu'elle met à la disposition des vendeurs, dans le commerce, des tickets à gratter de 100, 200, 300 et 500 Fcfa de la Lonaci qui les propose aux acheteurs, en cas de problème de monnaie. « Le client a la possibilité de conserver le ticket et le réutiliser ou le gratter avec possibilité de gagner beaucoup d'argent », explique le patron de « Matière grise Consulting ».

