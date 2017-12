Cote d'Ivoire: Duncan, après le 5e sommet UA-UE - "L'organisation du sommet a été un succès éclatant"

Après le Chef de l'Etat, le vice-Président de la République se félicite de la bonne tenue du sommet international des 29 et 30 novembre.

Le chemin a été difficile, mais l'arrivée a été auréolée de succès. Une semaine après le 5e sommet Union africaine-Union européenne dont la parfaite organisation semble avoir fait l'unanimité, le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, patron du comité d'organisation, a dit sa satisfaction quant au travail accompli par ses équipes et souhaité un bilan complet au niveau financier d'ici à la fin du mois.

« Je note que la Côte d'Ivoire sait faire de grandes choses quand elle le décide. Et surtout lorsqu'elle est unie », a-t-il dit devant les membres du comité d'organisation réunis ce vendredi 8 décembre 2017, à la Primature. Daniel Kablan Duncan a réitéré à ses collaborateurs « les chaleureux remerciements et les félicitations du Président de la République ».

« A l'heure du bilan, il est indéniable que l'organisation du sommet a été un succès éclatant », s'est-il réjoui, rappelant la participation de 54 Chefs d'Etat et de gouvernement et l'importance des sujets débattus et des décisions arrêtées.

« Les statistiques préliminaires indiquent que le sommet a enregistré environ 6500 personnes dont 722 journalistes et 2800 hommes d'affaires pour le forum des affaires. Et, au total, 82 délégations venues de 54 pays africains et de 28 pays européens », a-t-il expliqué ; se félicitant « d'un sommet sans incident », du fait de l'efficacité du plan de sécurisation des sites d'hébergement et du sommet.

Le sommet a d'ailleurs permis une palette d'évènements parallèles. Notamment, le forum des jeunes des 9 et 11 octobre ; celui des représentants des conseillers économiques et sociaux, les 16 et 17 novembre ; la réunion des parlementaires ; le forum des hommes d'affaires et la réunion des gouvernements locaux, le 27 novembre. Sans oublier les activités de neuf épouses de Chefs d'Etat.

Par ailleurs, il a fallu, entres autres, mettre à niveau le village Akwaba de l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory, les aéroports d'Abidjan, de Bouaké et de Yamoussoukro.

C'est le 22 mars dernier qu'a été créé le comité national d'organisation. Il comprend le comité d'orientation et d'impulsion présidé par le vice-Président de la République, avec pour vice-président le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly ; le comité de pilotage dirigé par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh et le comité technique piloté par Yao Koffi, conseiller du vice-Président.

« Des difficultés de tous ordres ont jalonné la préparation de ce sommet. Cependant, la persévérance, l'esprit d'équipe et la sérénité de toutes et de tous ont permis de faire face aux obstacles et de les surmonter », a déclaré le vice-Président hier.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, qui avait souhaité que ce sommet soit un succès a exprimé sa fierté lors du conseil des ministres de mercredi dernier.

L'éducation et la formation ; la paix et la sécurité ; la migration ; la mobilité et les investissements en vue d'une croissance économique inclusive ont été les sujets débattus lors de cette rencontre internationale.