Cote d'Ivoire: Aka Kouamé (entraîneur de l'Africa) - "C'est un match à ne pas rater"

J'ai été joueur à l'Asec. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur de l'Africa. C'est une motivation supplémentaire pour moi. C'est un match à gagner et nous avons notre petite idée sur la manière d'y arriver.

Dans quel état d'esprit allez-vous aborder ce match ?

C'est forcément un match à ne pas rater. Nos deux derniers matchs du championnat se sont soldés par une défaite devant Gagnoa, le week-end dernier et une victoire, jeudi, sur Bassam. En moins de cinq jours, nous avons alterné le bon et le moins bon. Mais avant ce derby, nous avons réussi une belle victoire (3-0) sur Bassam. Cela redonne confiance et c'est sur cette bonne dynamique que les joueurs vont aborder la 10e journée. Nous allons jouer sans complexe. Nous avons avec nous nos valeurs et notre solidarité.

Qu'est-ce qui pourrait être la clé de ce match ?

L'Asec est une équipe qui est beaucoup plus en confiance. Elle continue d'aligner les victoires avec de gros scores. Il y a aussi beaucoup d'individualités. Chez nous, il y a encore plus d'envie. Nous avons nos individualités. On cite très souvent Nacanaba, Opoku et d'autres joueurs. Mais notre premier objectif est d'asseoir un véritable collectif. Je pense que nous avons un bon coup à jouer. Il suffira à mes joueurs d'être efficaces.

Le fait d'affronter l'Asec où vous avez fait votre carrière vous met-il une pression supplémentaire ?

