Cote d'Ivoire: Transport de colis vers l'Afrique - Une start-up apporte des innovations

Maxime Boadji a aussi souligné la volonté de sa société de s'étendre sur le continent, mais également dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique. Les obstacles liés à la localisation et à l'adressage en Afrique sont pris en compte par la méthode Yellow Relay, selon Bernardo Tribeno, directeur général. A l'en croire, « le transport de colis ne saurait être efficace - notamment du Nord vers le Sud - si l'aspect culturel que les transporteurs traditionnels ne maîtrisent pas n'est pas mis en priorité ».

Le promoteur, l'Ivoirien Maxime Boadji, a indiqué qu'il s'agit de renforcer la proximité entre les émigrés et leurs familles, mais également entre les entreprises et leurs partenaires africains. « Nous voulons faire en sorte que les difficultés que rencontrent travailleurs, hommes et femmes d'affaires à transférer des colis en Afrique prennent fin. Il était temps d'y penser et nous comptons aller plus loin », a-t-il déclaré. D'où les 450 points relais disséminés sur le continent dont 45 à Abidjan parmi lesquels 15 à Cocody.

