Cote d'Ivoire: Ministère de la Justice - Plus de 800 millions de francs en équipements à des juridictions et services

Au cours de cet atelier, il s'est agi pour les participants de découvrir ce logiciel et de s'en familiariser… Plus »

Le Garde des Sceaux a rappelé que déjà, dans le même cadre de renforcement d'équipement et de modernisation de l'appareil judiciaire, quinze véhicules double cabine de type 4X4 et des cadenas de haute sécurité avaient été remis le 17 novembre aux établissements pénitentiaires du pays.

Par ailleurs, le Parquet général près la Cour d'appel d'Abidjan a reçu du mobilier de bureau d'un coût d'une cinquantaine de millions de francs. Il a été installé dans les seize cabinets d'instruction et de juges des enfants des tribunaux de Première instance d'Abidjan (Plateau) et de Yopougon un logiciel de gestion dénommé « Legi 7 ».

Au total, cent trente-cinq ordinateurs et périphériques d'une valeur de plus de cent cinquante-sept millions de francs ont été alloués à la Cour d'Appel d'Abidjan, le tribunal du Plateau, le tribunal de Yopougon et à d'autres juridictions et services du ministère en charge de la justice.

Le ministre a indiqué que son objectif est de faire de la justice ivoirienne une institution « plus moderne » qui cadre avec la société qui est « en pleine mutation ». Aussi est-il engagé « à mettre fin à la pénibilité du travail par la mise à disposition d'outils de gestion moderne, et à améliorer les conditions de travail » dans les différents services de l'appareil judiciaire.

Du matériel informatique, un logiciel de gestion, des véhicules et du numéraire, le tout d'une valeur de près de 826 millions de francs Cfa. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé, a procédé à la remise de ces équipements provenant du fonds d'appui à la Justice, le 2 décembre à la salle des Pas perdus du palais de justice d'Abidjan.

