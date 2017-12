Sénégal: Seynabou Ndiaye Diakhaté veut un travail "conçu et coordonné" pour combattre la corruption

Dakar — La lutte contre la corruption exige un travail en synergie, "conçu et coordonné" dans une "collaboration franche, volontariste et féconde", a indiqué, vendredi à Dakar, la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Seynabou Ndiaye Diakhaté.

"Vous avez bien compris que la lutte contre la corruption exige un travail en synergie, conçu et coordonné dans une collaboration franche, volontariste et féconde", a-t-elle dit aux acteurs présents à la cérémonie d'installation du Comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption.

Elle a salué leur "engagement résolu à participer à cette œuvre de construction nationale pour relever le défi de la bonne gouvernance et de la transparence".

"Votre expertise et votre détermination dans la lutte contre la corruption font de vous des partenaires incontournables dans le combat pour des changements de comportements et la moralisation de la vie publique", a indiqué Mme Diakhaté à l'endroit des membres du comité.

Le Comité de pilotage, qui a été mis en place, est "la plateforme de réflexion et de conception de la stratégie que nous voulons pour notre pays, c'est-à-dire un document cadre qui fixe les plans de coordination et les axes stratégiques en matière de lutte contre la corruption", a soutenu la présidente de l'OFNAC.

Seynabou Ndiaye Diakhaté ajoute qu'"il s'agit d'une exigence majeure car constituant une pièce maîtresse, un outil d'encadrement au cœur du Plan Sénégal émergent".

"La mission et les objectifs sont clairement compris par les différents acteurs déterminés à opposer, par une approche inclusive, participative, pluridisciplinaire et multisectorielle, une riposte énergique à la corruption", a-t-elle dit. Mme Diakhaté a invité les acteurs à "maintenir le dynamisme engagé et à respecter scrupuleusement le plan de travail arrêté" pour atteindre les objectifs fixés.