Sénégal: Corps américain de la paix - 51 nouveaux volontaires prêtent serment

Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

"Vous donnerez de votre temps et de votre énergie, mais vous recevrez en retour, des sourires et des poignées de mains sincères qui témoignent de la reconnaissance de ces populations aux sacrifices que vous avez consentis en leur venant en aide", a fait valoir Pape Birame Thiam.

"(... ), vous serez nos ambassadeurs dans vos communautés respectives et ainsi de la part du gouvernement des Etats-Unis, je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite tout le meilleur pour votre service à venir", a ajouté le diplomate.

Ces volontaires dont 25 s'activeront en agriculture durable et péri-urbaine et 26 autres en agroforesterie sont répartis dans dix régions du Sénégal allant du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. Ils seront à Koussanar, Saint-Louis, Ranérou, Koumpentoum, Bakel, Tambacounda, Thiès, Kolda, Kaffrine, etc.

