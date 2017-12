Sénégal: Des navettes et taxis spéciaux pour desservir l'AIBD (communiqué)

Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

Les "Taxis AIBD" et les navettes desservant l'AIBD sont identifiables par un macaron délivré par la Commission, portant le numéro d'immatriculation du véhicule et un signe distinctif visible de loin avec le logo de l'aéroport.

De même, un autre arrêté interministériel réglemente l'exploitation et le stationnement des navettes dénommées "AEROCAB", "Navettes AIBD" et "AEROBUS" qui desservent l'Aéroport, lit-on dans le texte. Il ajoute que "leur mise en service est aussi préalablement autorisée par la commission citée ci-dessus".

Dakar — Les ministres chargés respectivement des transports aériens et des transports terrestres ont annoncé avoir mis en place un système de transports par navettes et taxis spéciaux pour faciliter les liaisons entre l'AIBD et les grandes agglomérations des régions de Dakar et de Thiès.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.