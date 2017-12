Sénégal: Le budget du ministère des Infrastructures augmente de 7, 81 %

Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

Cette augmentation sensible des crédits sur ressources extérieures se justifie par la réalisation des projets importants en cours ou en début d'exécution parmi lesquels la construction du TER et l'autoroute Thiès-Touba, le projet pilote de Bus rapid transit (BRT), la réhabilitation de la RN2 -Ndioum-Ourossogui-Bakel, le Programme prioritaire de désenclavement et Promovilles.

Cet accroissement s'explique par le léger relèvement des compensations pour contrainte de service public et le transfert de l'investissement au fonctionnement des crédits alloués au Conseil exécutif des transports urbains (CETD) et au Fonds de développement des transports urbains (FDTU).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.