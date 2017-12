Madagascar: Guitares Talent 2017 - Une guitare Fender signée Jimi Hendrix comme premier prix

Ouvert à tous les guitaristes ou guitaristes chanteurs, le concours « Grande Ile Guitares Talents 2017 », offre une opportunité inédite aux férus de cet instrument emblématique de la musique du temps moderne.

Une campagne de sensibilisation, incitant les concernés à déposer leurs œuvres auprès de la Radio des jeunes ou RDJ à Analakely avant le 31 août dernier, a été lancé durant cinq mois. Les premières sélections ont retenu les participants qui allaient gravir les étapes du concours selon l'approbation du jury composé de Marc Demelemester, organisateur de cet événement, Edgard Ravahatra, Jean-Luc Yviquel, Michel Domenichini Ramaiaramanana et des animateurs de Distorsion Team, une émission consacrée à la musique rock sur les ondes de la RDJ.

Cette émission a envoyé les titres des seize concurrents pendant la phase des quarts de finale pour que les internautes puissent voter sur facebook pour leurs favoris. Les demi-finalistes ont dû interpréter le titre « Little wing » de Jimi Hendrix accompagné d'un bassiste, d'un chanteur, d'un guitariste rythmique et d'un percussionniste de leur choix, autrement Marc Demelemester et Edgard Ravahatra l'ont fait par plaisir. Toutes ces étapes se sont déroulées comme prévu, sans incident, avec une qualité d'organisation sans fausse note.

Les noms des cinq musiciens qui vont disputer la grande finale ont été publiés sur les réseaux sociaux. Herisetra, Jaykee, Misaina, Tamby et Anjara vont donc se préparer pour l'ultime étape. Ils vont devoir, chacun, intégrer et improviser en live sur des classiques du rock ou du blues, et sur des titres d'Edgard Ravahatra, au sein d'un groupe monté par les organisateurs. Les répétitions se dérouleront durant la semaine du 12 mars 2018. Les finalistes en lice se produiront sur la scène du Mojo, du Kudeta Urban Café, de l'Alliance Française d'Antananarivo et dans d'autres endroits de la capitale.

L'heureux gagnant de ce concours inédit sera dévoilé le 24 mars 2018 dans le cadre du Salon de Loisirs organisé par Première Ligne. Il partira avec une guitare Fender portant la signature de Jimi Hendrix en plus d'une tournée de promotion à travers les scènes de la Grande Ile, voire à l'étranger,