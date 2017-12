Ile Maurice: La STC attend plus de 157 200 tonnes des produits pétroliers

La première cargaison de carburants des Seychelles est attendue ce matin, samedi 9 décembre. Alors que le dernier chargement à bord du pétrolier Adara devrait accoster Port-Louis le 17 de ce mois. Ce sont plus 157 200 tonnes de produits pétroliers que la State Trading Corporation (STC) attend pour le mois de décembre.

Sept navires devraient transporter la cargaison, mais la confirmation est attendue dans le cas de Jag Pooja, affrété par la STC, et de Falcom Maryam. Ce dernier devra transporter 35 000 tonnes des produits pétroliers de Bangalore ayant comme affréteur l'Indian Oil. Il est également attendu le 17 décembre.

En attendant, le flou demeure sur le paiement du Demurrage fee (NdlR, somme payée à l'armateur en cas de retard dans le chargement ou le déchargement). La STC ne pourra compter sur aucune assurance pour payer ces frais tant que le Pacific Diamond demeurera bloqué dans le port indien, avec 40 000 tonnes métriques de produits pétroliers destinés au marché mauricien. Une source proche du dossier affirme que la STC n'a contracté aucune assurance pour le paiement de ces frais.

Les informations obtenues par l'express font état que les frais quotidiens s'élèvent à Rs 738 000, que la STC devra les rembourser. Le pétrolier est bloqué dans le port de Mangalore, depuis samedi dernier, après qu'un juge de Karnataka a donné l'ordre au New Mangalore Port Trust de ne pas laisser sortir ce cargo de la rade. Cela après que la compagnie Betamax a saisi la justice indienne. D'ici lundi prochain, quand l'affaire sera reprise en cour, le cargo aura passé 10 jours en rade et cela portera le Demurrage fee à Rs 7 380 000.

Du côté du gouvernement, on se veut rassurant. «Si la STC obtient gain de cause devant la cour indienne, Betamax aura à payer les frais de l'affaire et les dommages causés à la compagnie mauricienne», déclare-t-on. Sauf en cas de jugement défavorable, la STC devra mettre la main à la poche.

Fallait-il donc prendre une assurance pour payer les frais ? Un professionnel de ce secteur affirme qu'il est très difficile de prendre une assurance uniquement pour couvrir le Demurrage fee. «Il y a toujours des imprévus qui bloquent un navire dans un port et on ne sait jamais combien de jours cela peut durer. Prenez l'exemple de Pacific Diamond. On ne sait pas combien de temps l'affaire durera en cour. Donc, il y a peu de compagnies d'assurances qui prendront le risque d'offrir un service de ce genre», ajoute notre source.

Nous avons sollicité un cadre d'une compagnie d'assurance. Il confirme que le Demurrage fee ne fait nullement partie des couvertures d'assurance. «Les produits pétroliers sont couverts par une assurance, c'est tout», dit-il.