Gambie: Un an après la contestation des résultats par Yahya Jammeh

Enfin, Jammeh est aussi rattrapé par ses crimes financiers. Une commission gambienne examine ses comptes et ses activités, et lui a même fait transmettre une convocation, pour répondre à des accusations de détournement de fonds. Cette lettre est pour l'instant restée sans réponse.

Les proches de l'ancien dictateur, pour la plupart en fuite, ne sont pas non plus à l'abri des poursuites : une enquête vise Ousmane Sonko, ancien ministre de l'Intérieur, détenu en Suisse. Et d'anciens agents des services de renseignement sont actuellement jugés à Banjul.

Il résiderait dans l'un des luxueux palais de son hôte équato-guinéen, et disposerait de terres pour se lancer dans une reconversion agricole. Une retraite dorée qui pourrait être un jour troublée par une coalition internationale née en octobre en Gambie et qui espère parvenir à faire juger Yahya Jammeh.

Yahya Jammeh est désormais installé à quelque 5000 kilomètres de Banjul, non pas à Malabo, la capitale, mais à Mongomo, la ville natale du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Une ville à l'intérieur du pays, à l'abri des regards, où l'ancien président gambien se fait très discret.

Il faudra un mois et l'intervention de la Cédéao pour convaincre l'ancien dictateur de quitter le pouvoir après 22 ans et laisser sa place au nouveau président Adama Barrow. Après de longues négociations, l'ancien président partira finalement en exil en Guinée Equatoriale. La dernière image que les Gambiens ont gardé de lui, c'est celle de son départ, sur le tarmac de l'aéroport, en janvier dernier, saluant une dernière fois la foule dans son éternel boubou blanc.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.