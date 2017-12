Maroc: Visa for music - Les musiciennes des quatre coins du continent

Le duo Yüma de Tunisie, composé de Sabrine Jenhani - voix et Ramy Zoghlemi - guitare, une formation peu usuelle dans la musique arabe - qui surprend aussi car dans leurs balades de style folk, elles parlent souvent des problèmes des femmes dans la société tunisienne. Le nom Yüma signifie alien dans la langue des amérindiens - et les deux se sentent comme ça dans une société hostile aux femmes !

Shishani a trouvé son inspiration pour le projet « Les Contes de Namibie » dans la "musique indigène" des peuple nomades d'Afrique australe. La Namibie est, en effet, très peu représentée sur la scène internationale et Shishani, basée entre Amsterdam et Windhoek, apporte les sonorités du désert et des cérémonies des guérisseurs...

Eusébia, artiste malgache, chante son pays. Entre tradition et modernité, ses chansons parlent de solidarité, de bénédiction parentale, de moments festifs, d'amour, de nostalgie... . Elle monte sur scène à l'âge de 11 ans et entame une carrière solo en 2012. Sa musique est une fusion tradi-moderne du Madagascar.

