Pôle Anti-Corruption. Si on se réfère à la Constitution, « mis à part le président de la République qui peut être attaqué devant la HJC en cas de haute trahison, violation grave ou violations répétées de la Constitution, manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, les présidents des Chambres parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et le président de la HCC sont également pénalement responsables devant la HCJ ».

Ce responsable a déjà quitté l'équipe gouvernementale depuis le dernier remaniement pour occuper un autre poste de responsabilité. Cet ex-ministre estime peut-être qu'il est protégé par son statut. D'autant plus que la Haute Cour de Justice n'est pas encore mise en place pour juger les hauts responsables étatiques. Le prescrit constitutionnel ordonne pourtant au président de la République de mettre en place cette institution judiciaire un an après son investiture.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.