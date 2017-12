Madagascar: Concert de Noël - Le « Team Kalo » a capella entame sa huitième édition

Chanter oui, mais avec des instruments non ! Si la plupart des artistes investissent la scène, entourés et accompagnés de musiciens, eux, ont choisi de prendre beaucoup plus de risques et de mettre en avant leurs voix, uniquement. Eux, ce sont ces groupes a capella.

Cette année, trois groupes se rejoignent donc sur la scène du « Tranompokonolona » Analakely le 16 décembre en guise de cadeau de Noël un peu en avance. « Telo sy Telo », « Quartet junior » et « Feo ». Certains sont plus jazzy. D'autres sont plus influencés par le classique ou le folk. Et cela se ressent dans leurs interprétations.

D'après « Toubih Rands », organisateur de l'évènement, « après l'épidémie de la peste et moult problèmes, organiser un évènement est difficile, cependant, le « Team Kalo a capella » est l'unique rendez-vous de ceux qui aiment jouer de la voix en tant qu'instrument de musique. C'est ce qui nous a poussés à choisir le mois de décembre. Le spectacle cadre alors avec le thème de Noël.»

Noël. Si « Telo sy Telo » est bien connu dans le monde de l'a capella, « Quartet junior » et « Feo » se sont fait un nom dans les émissions de téléréalités. Ayant leur propre registre, les trois groupes se rejoindront dans l'interprétation de chants de Noël.

Les premières éditions ont vu l'affluence considérable de participants et de passionnés. Aujourd'hui encore, le festival ne change pas d'optique. « Le but fondamental reste la large diffusion du chant a capella, mettant en avant la voix humaine comme principal instrument de musique» enchaîne Toubih.