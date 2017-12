Madagascar: Innovations - Implication des jeunes pour le développement numérique

Les lycéens et les universitaires peuvent apporter de grandes contributions pour le développement numérique à Madagascar, selon le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique).

Plusieurs projets orientés vers les jeunes sont mis en œuvre dans le cadre du projet « Numérique pour tous ». Des conférences régionales sur le thème du Numérique ciblant les lycéens futurs diplômés, des espaces et laboratoires numériques installés dans plusieurs universités de Madagascar, etc. Nombreux sont les projets menés dans ce cadre. Ces actions ont été présentées cette semaine, par le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, Neypatraiky André Rakotomamonjy, lors de sa visite à l'IT University. « Cette année, plus que jamais, le ministère prête une attention particulière envers la jeunesse pour que cette vision soit renforcée », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, des collaborations sont déjà en cours avec l'Université polytechnique de Vontovorona sur le projet Safe-City du MPTDN. Nombreux étudiants collaborent dans le développement de logiciels et d'applications, à savoir la géo-localisation et la reconnaissance de plaques minéralogiques pour ce projet. « Le MPTDN reçoit continuellement des étudiants de l'ENI et de la Polytechnique de Vontovorona pour des stages professionnels. Dirigés par le DSI, ces jeunes participent activement au développement du système d'information du ministère », a affirmé le ministre.

Collaboration. D'après lui, la visite à l'IT University est une occasion de voir ensemble les éventuelles coopérations à mettre en place, par rapport au cursus académique adopté par cette université. « C'est également une occasion pour saluer les efforts fournis par les étudiants dans leur dévouement à porter haut les couleurs de Madagascar à travers les prix qu'ils ont déjà reçus jusqu'ici », a-t-il ajouté. A l'issue de la rencontre avec les étudiants et responsables de l'IT University, le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy a offert, pour une durée de deux ans, une connexion internet à haut débit pour aider les jeunes dans leurs recherches et leurs études.