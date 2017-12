Madagascar: Code électoral - Des partis politiques et la société civile s'activent

Les trois projets de loi sur les élections élaborés par le gouvernement ne seront pas adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat avant la clôture de la session parlementaire en cours, clôture prévue le 16 décembre.

D'après nos sources, une session extraordinaire serait convoquée en janvier 2018 pour l'examen de ces projets des textes électoraux. Au Colbert, des partis politiques et des membres de la société civile s'activent dans leur démarche devant aboutir à l'élaboration des projets de loi acceptés par tous et qui permettraient d'organiser des élections démocratiques, inclusives, justes et transparentes. Des projets de loi confectionnés par plusieurs entités de la société civile ont été présentés hier aux représentants des partis politiques. Ces projets de texte feront l'objet d'un atelier de finalisation les 19, 20 et 21 décembre prochains.

HVM. Plus de 50 partis politiques se réunissent régulièrement avec la société civile à l'hôtel Colbert à Antaninarenina. Le HVM en fait partie. Le parti au pouvoir est même membre du fameux Comité de Vigilance Démocratique pour les Elections (CVDE). Par contre, la formation politique dirigée par Rivo Rakotovao n'a pas jusqu'à présent signé l'accord politique où une cinquantaine de partis dénoncent l'unilatéralisme du gouvernement dans le processus d'élaboration des projets de loi sur les élections. Nos sources indiquent que le « Hery Vaovao ho any Madagasikara » vient de demander l'accord politique en question. Va-t-il finalement le signer ? A rappeler que le régime HVM a accusé les partis politiques signataires de l'accord de concocter un coup d'Etat. Et si le HVM décide de signer ledit accord, s'associe-t-il à ce projet de coup d'Etat ? A suivre.