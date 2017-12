Madagascar: MPPSPF - EISA - Autonomisation des femmes à Madagascar

Plus de vingt ans après l'adoption du Plan d'action de Beijing de 1995, le moment est donc venu pour faire la revue de ces années de quête et d'efforts pour l'égalité entre homme et femme, de dresser un bilan et de discuter des perspectives pour passer de l'égalité théorique à l'égalité réelle.

C'est dans cette optique que le ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF), avec l'initiative de l'Institut électoral pour une Démocratie durable en Afrique (EISA) dans le cadre de leurs différents programmes visant à promouvoir l'égalité des sexes, avec l'appui financier des ambassades des pays nordiques, a organisé une table ronde portant sur le thème : « Autonomisation des femmes à Madagascar : rétrospectives et perspectives », les 05 et 06 décembre dernier, à l'Hôtel Carlton, Antananarivo.

Egalité. L'objectif principal de cette table ronde est de réunir les différents acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre de l'égalité des sexes depuis Beijing 1995 jusqu'à ce jour, afin de faire un état des lieux de la situation des droits des femmes ainsi qu'à identifier les perspectives pour enclencher une véritable transformation sociale et structurelle. Toujours est-il que cette rencontre vise à faire l'évaluation réelle de l'égalité des sexes et de l'évolution des droits des femmes depuis la 4e conférence de Beijing à ce jour et faire la revue du cadre légal et des différentes politiques nationales relatives à l'égalité des sexes et d'en dégager leurs limites.