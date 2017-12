Madagascar: Handball - Dire adieu à l'Océan Indien

La Coupe des clubs de l'Océan Indien de handball du 25 novembre au 2 décembre au gymnase de Phœnix de Maurice ne nous a pas réussi. Et on se demande aussi si la préparation de la semaine prochaine sera réussie.

Ce sera désormais La Réunion qui règnera sur l'Océan Indien de handball avec Château Morange chez les hommes et la Jeunesse Sportive Bénédictine chez les dames. L'époque de Madagascar est bel et bien révolue. Il faudra mettre un trait dessus. Quand on venait prendre nos joueurs pour aller entraîner les Mauriciens ou les Mahorais, ou quand on les faisait jouer à la Réunion, tout cela c'est dans les oubliettes. Car l'unique équipe malgache qui a participé se classe en 5e position chez les dames avec Tana handball club. Pire, même si nos clubs veulent bien y aller, ce sont les financements qui ne suivent plus.

Car le handball ne fait plus parler de lui. La fédération a décidé apparemment de jouer seule et dans son coin. Des amoureux de handball commencent à se demander si on ne l'a pas privatisée.

Les championnats nationaux sont prévus au Palais des Sports du 12 au 17 décembre. Les équipes ont été « sélectionnées par la fédération selon ses critères ». Des équipes de Morondava et de Diégo auraient voulu jouer. Des anciens dirigeants déclarent qu'il faut jouer le jeu de l'actuelle fédération pour faire partie des nominés si nominés il y a. Et ceux qui ont de l'ambition devraient embrasser l'ambition fédérale pour aller loin.

Et dans toute l'histoire, dire que la prochaine édition de la CCCOI est prévue chez nous vers la fin de l'année 2018 !

Classement de la CCCOI

Hommes

1er Château Morange ; 2e. ASHB Tamponnais ; 3e. Union Sportive de Beau Bassin Rose-Hill ; 4e. AJH Tsimkoura ; 5e. CSSC ; 6e. ASVP ; 7e. Super 8 ; 8e. Uhuru

Dames

1re Jeunesse Sportive Bénédictine ; 2e Case Cressonnière ; 3e Union Sportive de Beau Bassin Rose-Hill ; 4e HBC Combani ; 5e Tana Handball Club ; 6e MF Storm ; 7e PC Boueni ; 8e Plaisance SC.

Equipes participantes au sommet national 2017

Hommes

HTHB (Toamasina), ASSM (Antananarivo), COSFA (Antananarivo), ASUT-SPORTING (Antananarivo), SOFIA MISOMA (Antsohihy), HBCM (Mahajanga), Groupe SITENY (Toliary), ASS (Toliary).

Dames

THBC (Antananarivo), HBCA (Antananarivo), HBCB119 (Tsiroanomandidy), AS TSIKY (Mahajanga), SOFIA MISOMA (Antsohihy), ZANAK'ALA (Farafangana), HBCI (Ihosy), H3A (Toliary).