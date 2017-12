Le préfet du département de Pikine a initié une vaste opération de désencombrements des routes de la banlieue en s'attaquant à l'occupation anarchique.

Des occupations qui deviennent de petits marchés, offrant un décor désolant. Des commerçants ont fini par envahir les trottoirs, une situation qui contraint les piétons à emprunter la chaussée réservée pour les véhicules, qui souvent abouti à des accidents. Parfois, les dérapages des camions et autres véhicules fous n'épargnent pas ces occupants du trottoir. On assiste à des pertes en vie humaine et des dégâts corporels énormes.

Pendant trois jours les bulldozers sont entrés en action pour dégager les baraques, autres places des gargotières et places d'affaires qui obstruent les voies, facilitant du coup, la circulation des véhicules et piétons qui se bousculent sur la route sur certains axes. Les opérations ont débuté au niveau de la bretelle à l'entrée de Pikine construite par l'Ageroute pour permettre aux véhicules, quittant la gare des Baux Maraichers, de contourner à droite par la route nationale envahie par les vendeurs de brocantes. Un joli coup de balai des bulldozers a permis de remettre cette route secondaire opérationnelle. Les ruelles qui donnent au Pack Lambaye obstrué par des cantines et gargotes ont aussi été dégagées.

Les opérations se sont poursuivies au niveau du croisement Cambéréne et sous le pont où essaiment des petites cantines qui impactent sur la circulation. Ensuite, arrive l'étape de Poste Thiaroye où les commerçants et autres mécaniciens se sont installés. Des bâtiments construits à même le trottoir s'offrent sous nos yeux. Il a fallu l'intervention de mâcons avec des burins pour les démolir.

Les propriétaires des cantines autorisées par la Mairie de Tivaouane Diacksao sur les abords de routes sont sommées de reculer de plusieurs mètres. Selon le préfet de Pikine qui a initié l'opération, «l'occupation anarchique sur les voies constitue un véritable blocage pour la circulation».

«On a été au 1er jour à Bountou Pikine. On a procédé au désencombrement en libérant la bretelle menant vers la station sur l'autoroute qui a été réalisée depuis longtemps mais qu'on ne parvenait pas à utiliser parce que déjà, il y avait beaucoup d'encombrement», a exprimé l'autorité déconcentrée. Et ce dernier de poursuivre sur la situation du Pack Lambaye : «On a libéré des rues qui étaient complément occupées au niveau de Pack Lambaye. On est revenu le jeudi pour des démolitions parce que y avait des gens qui faisaient de la résistance. On est partie sous le pont de Dalifort pour démolir les occupations anarchiques. Aujourd'hui (hier, Ndlr) à Poste Thiaroye, on a libéré les occupations. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'occupations anarchiques. Les gens avaient transformé les lieux en marché et cela impactait négativement sur la bonne circulation des véhicules.

Les piétons n'avaient pas où passer et ensuite, ils discutaient avec les véhicules la chaussée», a indiqué Pape Demba Diallo. Un geste bien apprécié par les populations riveraines et piétons qui sont contents de reprendre leur place sur la circulation. Toutefois, certaines populations craignent pour une absence de suivi. Mais le préfet en a profité pour demander aux collectivités locales de s'engager. «Il faut dire que le suivi doit être assuré par les collectivités locales. Nous procédons à des désencombrements. Les collectivités locales n'ont pas les moyens pour cet exercice. Nous les appuyons dans ce sens tout en réglant le problème de la circulation. Maintenant, il s'agit d'assurer le suivi et c'est aux autorités locales de le faire pour qu'il n'y ait plus d'encombrement à ces points là», a soutenu le préfet.

D'aucuns soutiennent qu'une bonne partie des places ont été déjà indemnisées avec l'autoroute à péage. Ils sont revenus s'installer plus tard, regrettent les populations.