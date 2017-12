Sénégal: Ligue 1 (3ème journée) - Génération Foot-Linguère, le duel au sommet

La 3ème journée du championnat de Ligue 1 s'ouvre ce samedi 9 décembre, par un duel au sommet qui oppose le leader Génération Foot (6 points) et son actuel dauphin, la Linguère de Saint-Louis (6 points).

Ce sera la principale attraction de cette journée qui se poursuivra demain dimanche avec quatre autres affiches dont le derby entre les promus de Dakar Sacré cœur et le Jaraaf.

La rencontre qui oppose à Déni Birame Ndao, Génération Foot (6 points) et la Linguère de Saint-Louis (6 points) sera l'attraction de la 3e journée de Ligue 1 qui s'ouvre ce samedi 9 décembre. Un duel de leaders qui pouvait bien constituer également un duel des extêmes au vu de la position qu'ont occupé les deux formations à l'issue de la saison écoulée. Au moment où les Académiciens s'adjugeaient le trophée, la Linguére terminait en queue de peloton, synonyme de relégation (13e et avant dernière). Elle n'avait sauvé sa place dans l'élite qu'au profit de la suspension de cinq ans de l'Us Ouakam suite au drame survenu le 15 juillet en finale de la Coupe de la Ligue.

Mais les Saint-Louisiens ont sans doute réussi à tourner la page de la meilleure manière qui soit en réussissant une entame idéale de championnat avec deux succès d'entrée face au Stade de Mbour et ensuite Niary Tally. Un troisième succès et de surcroit en déplacement sera donc précieuse et bonne pour la confiance.

Mais la tâche ne sera pas simple face à des Académiens qui ont d'entrée imprimé leur rythme. Ce, après avoir remporté deux trophées avant le début de l'exercice et surtout enchaîné par deux victoires. Lors de la visite guidée sur leurs installations, l'équipe du président Mady Touré avait encore réiteré son ambition de garder le plus longtemps les commandes et de faire mieux que les autres représentants du football sénégalais en compétition africaine.

D'autres rencontres seront au menu de cette troisième journée. Battus lors de la précédente journée, les Ziguinchorois (4e) seront à la relance au stade Alboury Ndiaye. Ils seront face à une équipe de Ndiambour de Louga (9e) tout aussi soucieuse de se repossitionner après sa défaite en déplacement face à la Douane.

Au stade Amadou Barry, le Guédiawaye Fc, (13e) affrontera Mbour Petite côte (10e). De son côté, le stade de Mbour (11e) accueille à Caroline Faye les Rufisquois de Teungueth Fc. La troisième journée se poursuivra ce dimanche avec les rencontres qui opposent Niary-Tally (14ème min) à Diambars (12ème min) suivie de l'affiche qui mettra aux prises l'équipe du Jaraaf (5e) aux promus de Dakar Sacré-Cœur. A Diourbel, les promus de Sonacos (3e) recevront sur leur pelouse de Lamine Guéye de Kaolack, AS Douanes (7e).