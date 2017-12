Ile Maurice: Ramgoolam - «Pena laguer ant moi et Boolell»

Le leader des rouges a aussi évoqué le litige entre la State Trading Corporation (STC) et Betamax. «Pe naz dan amateurisme. Scandal lor scandal. Zot pann fer nanien apart vengeance politique.» Après la sentence arbitrale à Singapour, Betamax a tenté de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Mais «avec arrogance, ils ont refusé d'écouter».

Est-ce qu'un retour d'Arvin Boolell au Parlement voudra dire qu'il devra se mettre en retrait ? Pas du tout, rétorquera Navin Ramgoola. «C'est moi le leader du PTr. Pena laguer ant moi ek Boolell lors la.» Avant d'ajouter que «nou confian nou pou al tousel pou election et nou pou gagner». Pour le leader du PTr, déjà le congrès d'hier, à La Source, a été un succès. «Li cler pou tou candida ki zot adverser c PTr.»

