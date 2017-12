Ile Maurice: «Il m'a giflé et j'ai jeté de l'eau bouillante sur lui»

La police de Souillac a aussi été alertée. Lors de son interrogatoire, Nitasha Maleco a avoué son délit. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'un peu plus tôt, elle consommait de l'alcool en compagnie de son concubin. C'est alors qu'ils ont commencé à se disputer. Son compagnon, qui était sorti, serait revenu après et lui aurait demandé de lui faire couler un bain. C'est alors qu'elle aurait mis de l'eau à bouillir. Mais lorsque le quadragénaire l'a giflée, elle s'est saisie du récipient pour lui lancer le contenu.

Selon nos informations, Nitasha Maleco, qui s'est séparée de son premier époux, vit en concubinage avec la victime depuis six mois. Une dispute, survenue très tôt jeudi, aurait conduit à cet incident. La victime soupçonnait que sa compagne entretenait une liaison extraconjugale. Mais, pour calmer la situation, le quadragénaire est sorti et serait revenu quelques heures plus tard.

