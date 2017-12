Ile Maurice: Xavier Duval - «Mauricien pe paie Rs 1,1 M par zour avec Betamax»

Quant à la campagne pour la partielle, elle était longue mais elle a été exemplaire, soutiendra le leader du PMSD. «Il y a eu un certain respect entre les partis de l'opposition et nous voyons que les Quatre-Bornais sont à la hauteur de leur réputation.»

Le leader du PMSD a aussi mis l'accent sur les travaux de la commission d'enquête sur la drogue. Selon lui, il faudrait déjà des sanctions contre ceux qui ont été montrés du doigt lors des auditions. Et de dénoncer la «légèreté» de Pravind Jugnauth sur ce dossier. «De zan comision pe siegé et pendan sa period la, nou trouv fonctionner, officer prison mis en cause et Pravind dir personn pann suspann... »

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.