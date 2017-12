Maroc: SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de Gala diplomatique de bienfaisance

Cette soirée de gala a été agrémentée par des spectacles interprétés par les artistes russes Alexender Pravednikov (pianiste au théâtre Bolchoï) et Erina Kostina (soliste soprano du théâtre Bolchoï) et marocains Leila El Mrini et sa troupe musicale, Sahar Seddiki et Badr Sultan.

M. Habek a souligné les relations historiques existant entre les deux pays, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et du président Vladimir Poutine, ajoutant que les fonds collectés lors de cette cérémonie bénéficieront à des projets dédiés à la femme et à l'enfance.

Il a rappelé que cette cérémonie est organisée en partenariat avec l'ambassade de Russie à Rabat, faisant remarquer que ce partenariat puise ses fondements dans les relations solidaires et amicales unissant le Maroc et la Russie.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur de la fédération de Russie s'est félicité de l'organisation de cette cérémonie de bienfaisance, devenue une tradition annuelle organisée à l'initiative des ambassades étrangères accréditées à Rabat et de la Fondation diplomatique en faveur des populations démunies avec la participation de diplomates, d'hommes d'affaires et d'artistes.

