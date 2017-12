Tunisie: Les grands sur du velours

Nous voici à mi-chemin de la phase initiale du championnat.

La cinquième et la dernière journée de l'aller comprend quatre rencontres, contrairement aux précédents rounds qui se sont limités à trois, retrait provisoire du Tunis Air Club oblige. Les Aviateurs qui ont eu largement le temps de s'organiser entreront cet après-midi en lice et retrouveront la joie de jouer et de faire partie de la compétition nationale.

Bien qu'il évolue à domicile, le TAC, qui dispose d'un effectif rajeuni manquant de préparation suffisante, n'aura pas l'opportunité de réaliser un bon départ. Dure, très dure sera l'opposition des locaux face à l'ogre sfaxien. Les forces ne seront pas équilibrées dans le débat Nord-Sud. Les Clubistes de Sfax en plein régime ne pourraient être surpris et inquiétés par un adversaire en rodage. Ce sera l'occasion pour le CSS qui mène le bal dans la poule A de boucler la phase aller sur une bonne note et sans défaite.

L'Etoile du Sahel, poursuivant direct du leader de la même poule, aura elle aussi la tâche aisée, en dépit de son déplacement à Sfax, en affrontant l'USTS sans aucun point au compteur. Forts de leur expérience et supérieurs sur tous les plans, les Etoilés ne feront pas de détails.

C'est le cas également pour les banlieusards de Sidi Bou Saïd malgré leur voyage à Sfax pour rencontrer en lever de rideau les Postiers qui occupent la dernière place de la poule B avec deux sets marqués. La victoire sur n'importe quel score permettra à la Saydia d'être seule aux commandes. De l'indécision à Kélibia. Les forces sont sensiblement égales entre le COK et l'ASMarsa qui partagent la troisième place et comptent chacun une victoire et deux défaites.

Les facteurs terrain, public et les belles dispositions affichées la journée précédente à Sidi Bou Saïd face à l'équipe locale nous poussent à dire que le sort pourrait basculer en faveur des Kélibiens. Les Marsois ont du cran et aussi les moyens pour négocier leur déplacement.

Programme

La Soukra

16h00 : TAC-CSS (Tounsi - Hriz)

Kélibia

16h00 : COK-ASM (Hriz - Grari)

Sfax

16h00 : ASPTTS-SSBS (Ouafi Haïfa-Ezzedine)

18h00 : USTS-ESS (Saïda-Hchicha)