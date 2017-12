Tunisie: Le Qatar pour se ressourcer

Bien que non qualifiée pour le Mondial 2018, l'Algérie demeure une sélection convoitée à l'approche de la compétition. D'après l'APS, la Belgique, la Corée du Sud et le Portugal ont contacté la Fédération algérienne (FAF) en vue d'un match amical au mois de mars ou mai prochains. «On est en train de recevoir des propositions de certains pays qualifiés pour le Mondial, dont les adversaires en Russie sont des sélections maghrébines avec un style de jeu qui se rapproche de celui de l'équipe nationale», a admis le manager général des Fennecs, Hakim Medane, sans dévoiler l'identité des courtisans. «Il y aura probablement deux matches amicaux contre des mondialistes en mars et mai prochains, mais pour le moment, rien n'a encore été décidé». A noter que la Belgique, qui affrontera la Tunisie dans le groupe G, a également été sollicitée par le Maroc pour un match amical.

