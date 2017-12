Tunisie: Signature d'une convention de partenariat avec la Conect

Cette convention est destinée à établir un partenariat entre la Fsegt (4C) et la Conect en vue, principalement, d'assurer des formations certifiantes pour les enseignants formateurs et d'améliorer l'employabilité des diplômés de la Fsegt par des actions de formation, d'accompagnement, de stages, de coaching...

En effet, ce document précise les principaux droits et les obligations des deux cocontractants, étant entendu que ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps. Son objectif principal étant que le partenariat, qui unit les deux parties, se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun.

Améliorer l'employabilité des jeunes diplômés

Douja Ben Mahmoud Gharbi, première vice-présidente chargée de l'entrepreneuriat, du développement durable et de la communication, a affirmé que «ce partenariat entre la Fsegt (4C) et la Conect porte notamment sur la mise en œuvre d'un plan d'action autour de plusieurs axes directeurs. Ce nouveau partenariat permettra à la Fseg Tunis d'être associée aux événements à caractère économique et social organisés par la Conect, ainsi qu'aux programmes de formation et d'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés lancés par la Conect et ses partenaires. Cette signature de convention va apporter une nouvelle dynamique. Elle va surtout permettre aux étudiants d'être ouverts sur l'environnement entrepreneurial», a-t-elle souligné.

De son côté, Mme Najoua Fakhfakh, enseignante universitaire à la Fsegt et responsable du partenariat public-privé au Centre de Carrières et de Certification des Compétences au sein de la faculté, a ajouté que le présent accord de partenariat conclu entre la Fsegt (4C) et la Conect «a pour objectif d'adapter la formation universitaire aux exigences des entreprises».

Pour sa part, Dr Férihane Boussoffara, enseignante universitaire à la Fsegt et directrice du 4C, a renchéri dans ce sens en mettant l'accent sur le fait que cette convention va servir de base pour la mise en place d'un partenariat fructueux entre la faculté des Sciences économiques et de Gestion de Tunis et la Conect afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés grâce à l'organisation de stages au sein des entreprises et la réalisation de travaux d'étude et de recherche qui seront confiés aux étudiants sous la responsabilité des enseignants formateurs. «L'organisation de séminaires, de conférences, de débats favorise le développement de l'esprit d'initiative et l'entrepreneuriat chez les étudiants de la Fseg de Tunis. Aujourd'hui, on a un délai d'attente très élevé qui dépasse les 24 et même les 36 mois pour un diplômé. Notre objectif est de permettre à l'étudiant de bouger. J'appelle les étudiants diplômés à développer en eux le sens du travail», a-t-elle conclu.