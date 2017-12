Congo-Brazzaville: Sécurité - L'opération Uppercut plus 2017 officiellement lancée

Le coup d'envoi a été donné par le colonel de police Serge Pépin Itoua Poto, directeur départemental de la police au Kouilou et à Pointe-Noire, à l'occasion du rassemblement régimentaire du 9 décembre, au camp 31-juillet, en présence d'autres corps de la force publique évoluant dans ces départements.

Limitée dans le temps et dans l'espace, l'opération Uppercut plus 2017 s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurisation des biens et des personnes en période des fêtes de fin d'année et de Nouvel an. Elle implique toutes les composantes de la force publique évoluant à Pointe-Noire et au Kouilou. Cette initiative s'appuie sur une autre opération de police permanente dans ces départements, notamment l'opération Arraignée 2 spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme.

Devant la troupe, le colonel de police Serge Pépin Itoua Poto a indiqué que divers dispositifs sont mis sur le terrain en vue de la bonne exécution de cette opération, à savoir la lutte contre le banditisme sur la voie publique; les nuisances sonores; le grand banditisme; l'immigration clandestine; les violences en milieu scolaire; la détention illégale d'armes de guerre; les fumoirs et l'investigation criminelle.

Le colonel Serge Pépin Itoua Poto a aussi saisi cette opportunité pour mettre en garde tous les éléments de la force publique susceptibles de commettre des actes qui peuvent ternir l'image de leur corporation. «Comme vous le savez, les fins d'années ont toujours été propices aux fauteurs de trouble à la quête perpétuelle du gain facile et d'autres avantages. Ainsi, les départements de Pointe-Noire et du Kouilou ne sauraient être le théâtre des faits attentatoires à l'ordre public. Les auteurs de ces actes seront tractés jusqu'à leur dernier retranchement.

L'autorité de l'Etat doit être réaffirmée partout dans ces départements et, en ma qualité de contrôleur opérationnel de l'opération Uppercut 2017, je mets en garde tous ceux qui, dans tous les cas, vont tenter par leur comportement à ternir l'image de la corporation militaire et policière. Ils seront punis conformément au règlement. Nous devons montrer à la population l'exemple d'une force publique non tracassière mais plutôt républicaine », a déclaré le colonel.

Notons que près de huit cents policiers et militaires sont engagés pour la bonne exécution de l'opération Uppercut plus 2017.