Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso lance la plus grande centrale solaire

Khalifa Sall et ses sept collaborateurs seront donc jugés. Le renvoi devant le tribunal correctionnel a… Plus »

Cofinancée par l'Agence française de développement (22,5 millions d'euros) et l'Union européenne (25 millions d'euros), la centrale solaire de Zagtouli est la première d'une série dans ce pays où la majorité des 19 millions d'habitants n'a pas accès à une électricité fiable, surtout pendant la période de fortes températures. L'énergie produite par cette centrale coûtera environ 45 francs CFA le kilowatt/heure (KWH), soit trois fois moins chère que l'électricité produite par les centrales thermiques, qui coûte 145 francs CFA, a soutenu le directeur d'exploitation de la Sonabel, Daniel Sermé. « Cette centrale pilote va permettre aussi à la Sonabel d'avoir de l'expertise en terme de technologie solaire photovoltaïque, de créer des emplois et de jeter les bases pour aller vers les énergies renouvelables, avec une source de production fiable ».

« C'est la plus grande centrale de l'Afrique de l'ouest en terme de capacité installée », s'est réjoui le chef du projet de construction de cette centrale solaire, Saidou Nana. Elle permettra d'offrir plus d'énergie à la population en injectant chaque année sur le réseau de la Société nationale d'électrification (Sonabel), 56 gigawatts, soit 5% de la production actuelle, issue des centrales à fioul.

L'infrastructure, la plus grande de la sous-région, permettra de combler le déficit qui oblige le pays à importer de l'électricité du Ghana et de la Côte d'Ivoire.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.