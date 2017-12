Afrique: Arterial Network lance le fonds africain pour la culture

Le réseau panafricain connu pour son dynamisme dans le secteur créatif a annoncé, dans un communiqué le 28 novembre, à l'issue de sa dernière rencontre à Abidjan, le lancement d'un fonds transnational et continental avec pour vocation d'accompagner les secteurs artistiques et culturels africains.

Initiative inédite sur le continent, le fonds africain pour la culture mis en place par Arterial Network vise à apporter une réponse à l'absence de mécanismes pérennes de financement de projets d'artistes et d'entrepreneurs culturels. Il s'inscrit dans la nouvelle dynamique de repositionnement, de professionnalisation et d'autonomisation du Réseau des professionnels fédérés dans Arterial.

Ce fonds s'adresse à un ensemble d'acteurs africains ayant des vocations artistiques (promoteurs, artistes professionnels, entreprises, experts, dispositifs de formation des arts).

Ainsi, dès mars 2018, date de sa mise en œuvre opérationnelle, le fonds s'emploiera à soutenir la créativité, la professionnalisation tout le long de la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives, contribuant ainsi à l'accès au travail décent et à l'amélioration durable des conditions de vie des artistes, des professionnels et de leur environnement immédiat.

Aussi, cet ensemble de missions veillera au respect des principes des droits humains et des libertés fondamentales. Il fera la promotion de la diversité culturelle, de l'équité et de la justice sociale.

En s'adressant particulièrement au secteur créatif dans toute sa diversité, le fonds africain mettra un accent particulier sur les jeunes et les femmes.

Enfin, il est à noter que ce fonds pour les arts est rendu possible grâce à l'implication et aux dons d'artistes africains et internationaux de renommée mondiale, convaincus de l'importance de son existence et de la nécessité de la multiplication d'initiatives de ce genre pour une Afrique culturelle consciente du rôle des arts dans le développement humain, social et économique.

A propos d'Arterial Network

Arterial Network est un réseau panafricain dynamique de la société civile qui regroupe des artistes, des organisations et des institutions engagées dans le secteur créatif africain. Dirigé par un comité de pilotage qui représente les cinq régions d'Afrique, les cinq principaux domaines d'action d'Arterial Network sont le plaidoyer (dans le cadre d'Artwatch Africa), le renforcement des capacités, l'accès aux marchés, la gestion des connaissances et la diffusion d'information.

La vision d'Arterial Network est celle d'un secteur créatif africain de la société civile en plein essor, dynamique et durable engagé dans une pratique qualitative dans le domaine artistique de plein droit, de sorte à contribuer au développement, aux droits humains et à la démocratie ainsi qu' à l'éradication de la pauvreté sur le sol africain.