Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Accords entre la société Green service et deux instituts du Congo

L'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (Irsen) a signé, le 8 décembre à Brazzaville, un protocole de partenariat avec la société Green service qui a également conclu un protocole d'accord avec l'Institut national de recherche agronomique (Ira).

Les textes ont été paraphés en présence du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou. Avec l'Irsen, l'accord porte sur les analyses biologiques et physico-chimiques, ainsi que sur la réalisation des travaux communs de recherche dans la capitale congolaise.

Le second document vise, entre autres, le développement à Tchiamba-Nzassi et à la Cité scientifique de Pointe-Noire, des expérimentations de production d'un biofertilisant à partir de la boue industrielle traitée pour améliorer la productivité de la culture d'arachide.

« Nous sommes en train de faire des tests scientifiques avec les deux institutions afin de mettre au point les fertilisants biologiques dont nous allons démontrer l'efficacité par les résultats que nous obtiendrons. Donc, on a lancé des protocoles de recherche qui sont suivis par le ministère et les institutions de Saint-Martin », a indiqué le directeur technique de la société Green service, Della Corte Marcelo.

En novembre dernier, le ministre Coussoud Mavoungou a effectué une mission de travail à Saint-Martin où il a visité un parc scientifique et technologique disposant de structures concernant la médecine vétérinaire, la médecine humaine, la biorémédiation et la phytoremédiation.

« Nous avons pris contact avec différents instituts de recherche avec lesquels la société Green service collabore depuis des années. Notre société est un pont entre les institutions de recherche de Saint-Martin et celles du Congo. Nous avons la mission de divulguer et diffuser l'expertise de cette République au bénéfice de la population congolaise, surtout dans les domaines de l'environnement et de l'agriculture », a expliqué Della Corte Marcelo.

L'Ira a été représenté à cette cérémonie de signature par son directeur, Grégoire Bani, et l'Irsen par son directeur scientifique, Goma Tchimbakala. Basée dans la ville océane, Green service est une société de droit congolais, spécialisée dans le traitement et le stockage de boue industrielle contaminée par les hydrocarbures.

« Les travaux de recherche qui seront réalisés dans le cadre du présent protocole avec l'Ira vont aboutir au développement et à la mise sur le marché d'un biofertilisant de bonne qualité et à moindre coût. Ce qui aura pour conséquence l'amélioration de la productivité et de la production dans les différents bassins vivriers et ceintures maraîchères en zone urbaine et péri-urbaine », a déclaré le directeur de cabinet du ministre en charge de la Recherche scientifique, Jean Claude Boukono.