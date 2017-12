Congo-Brazzaville: Coopération - Plus de quatre cents Congolais formés en Chine en 2017

En Afrique, la République du Congo a battu le record cette année en ce qui concerne le plus grand nombre de participants aux différents séminaires de formation en Chine, a indiqué l'ambassadeur Xia Huang, au cours d'une cérémonie organisée, le 7 novembre à Brazzaville, en leur honneur.

Devant un parterre d'invités dominés en grande partie par les bénéficiaires d'une formation en Chine, le diplomate Chinois a tout d'abord souligné l'excellence des relations entre son pays et le Congo. Il a salué, en outre, une coopération au beau-fixe depuis plus de cinquante ans. L'amitié sino-congolaise, a-t-il ajouté, remonte loin dans l'histoire et se développe sans discontinuer.

« Nous allons travailler davantage pour mettre au point une approche efficace dans l'objectif de créer un autre record l'année prochaine pour que le Congo reste champion », a promis l'ambassadeur de Chine, Xia Huang.

Le diplomate chinois considère le Congo comme étant un pays « qui aspire à la paix et au développement ». Pour lui, « c'est une grande ambition de voir le Congo se hisser dans le concert des nations. Les Chinois ont très bien compris ce message. C'est la raison d'être de tous ces ateliers de formation ».

S'adressant aux bénéficiaires de ces formations, il leur a rappelé ceci : « Ce que vous avez vu et vécu en Chine est une partie des acquis réalisés depuis 1949 et surtout depuis 1979. C'est une richesse que les Chinois sont prêts à partager avec vous ».

Prenant la parole au nom du gouvernement, le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a exprimé sa reconnaissance envers la Chine pour « cette collaboration de stratégie globale voulue par les chefs d'Etat des deux pays ».

En effet, Léon Juste Ibombo fait partie de ceux qui ont eu à visiter maintes fois la Chine. D'ailleurs, il a participé récemment au séminaire ministériel sur les expériences du développement de la Chine pour les pays africains francophones. Sur ce, il a congratulé l'ambassadeur de Chine pour « avoir apporté sa pierre à l'édifice dans les relations entre le Congo et la Chine ».

Les différents séminaires organisés chaque année en Chine s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux Etats qui ont établi officiellement leurs relations diplomatiques en1964. Depuis plus de cinquante ans, les deux pays voient leur relation politique s'améliorer. La Chine et le Congo développent leur coopération dans les domaines politique, économique, culturel, éducatif, sanitaire, etc.

Ils entretiennent d'excellentes relations marquées par le soutien réciproque au sein des organisations internationales et l'échange de visites de haut niveau. La Chine soutient l'Afrique dans ses efforts de développement à travers le Forum de coopération sino-africaine qui a été mis en place en 1998. Le dernier sommet de ce forum s'est tenu en décembre dernier, à Johannesburg, en Afrique du Sud.