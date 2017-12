Congo-Brazzaville: Municipalité - Le maire de Brazzaville échange avec les vendeurs du marché Bernard-Kolélas

Les présidents de la RDCongo, du Congo et de l'Angola se sont retrouvés samedi à Brazzaville pour… Plus »

Inauguré le 18 mars 2015 par le président Denis Sassou N'Guesso, ce marché affichait une belle image avec des étals en béton armé ; une toiture en tôles galvanisées associées à l'acier. Il avait été entièrement réhabilité et financé par l'Etat pour plus de six milliards F CFA.

Avec quelque 2 885 places qu'offre le marché, les marchands jugent la capacité d'accueil trop réduite. Selon l'administrateur maire de cet arrondissement, Simone Loubienga, un taux de 65% de marchands vendent sur les étals qui jonchent les rues et avenues environnantes. Toutefois, les autorités ont rassuré qu'elles vont construire un autre module plus important qui va coûter vingt-quatre milliards F CFA.

L'entretien entre l'autorité urbaine et les vendeurs du marché de Bacongo a été interactif. A cette occasion, il lui a été soulevé les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants. Il s'agit notamment de la capacité d'accueil, des problèmes d'éclairage, d'assainissement, de manque de dépôts de stockage de marchandises, etc.

