Congo-Brazzaville: Médias - Canal+ annonce la venue d'une chaîne 100% musique des deux Congo

« Afin de poursuivre sa politique d'accessibilité et favoriser l'accès du plus grand nombre à son offre de télévision, Canal+ profite des fêtes de fin d'année pour proposer le décodeur à 10 000 FCFA à partir de la formule Evasion. En plus de cette promotion sur le matériel, les nouveaux abonnés bénéficieront pendant quatorze jours de toutes les chaînes disponibles dès le premier jour de leur abonnement. Pour récompenser leur fidélité, les abonnés actuels bénéficieront eux aussi de ces chaînes en plus. Pour en profiter, c'est simple, il suffira de se réabonner entre le 27 novembre et le 31 décembre 2017 », a déclaré Benjamin Bell.

