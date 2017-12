Congo-Brazzaville: Mode - Un mois de décembre mouvementé à Brazzaville

Nombre d'activités liées à la mode sont prévues ces derniers week-end de l'année.

La première activité est le défilé de mode organisé, le 9 décembre, à l'hôtel Saphir par l'agence Lyon Dynastie que dirigent Nuptia Tranier et Lionel Djimbi. Une trentaine de mannequins, parmi les meilleurs de la ville capitale, sont au rendez-vous. Intitulé MOD'A, ce défilé se tient sur le thème «Brazza in blue ».

Sa particularité, c'est qu'il permettra aux petits et grands artistes et stylistes de s'exposer au grand public pour présenter leurs nouvelles collections. Ce sera aussi un challenge total pour montrer qu'aujourd'hui les hommes et les femmes peuvent être bien habillés traditionnellement.

L'objectif étant de faire découvrir les jeunes designers qui font aussi mieux que les grands mais qui ne sont pas encore connus. À travers ces genres d'événements, ils vont exposer leurs styles, leurs créations. Au cours de ce défilé, on retrouvera les grands noms de la mode comme Me Alexis, Éric Kanga, Gloria, Niche ou des boutiques telles que Havery's. Les amoureux de la mode peuvent les contacter au 06.624.67.21.

Outre le défilé de mode, il est prévu des ateliers sur de petites formations en photographie, peinture, réalisation, Make up et coiffure, etc., ainsi que des expositions. « Ce sera comme un avant-goût à la formation qui interviendra après les fêtes », a précisé la présidente du comité d'organisation. L'autre soirée de la mode interviendra à l'orée de la fête de la Noël. Il s'agit d'un défilé de mode dénommé « Youslay Fashion night » qui est à sa première édition.

Organisé par Karlyse Kady, ce défilé de mode qui aura lieu le 22 décembre à l'hôtel Imongui donnera l'occasion aux stylistes et mannequins congolais de montrer la splendeur de leur créativité et de leur talent. Il a pour objectifs de créer un espace d'expression et d'échange des couturiers et stylistes congolais avec ceux venus d'ailleurs et promouvoir la création artistique autour du tissu africain.

Les spectateurs suivront un défilé de mode, une exposition du tissu africain, des œuvres picturales (tableaux des peintres) congolaises sur le thème de la mode africaine en général et congolaise en particulier, afin de créer un pont entre ces expressions artistiques. Sa particularité se situe à plusieurs niveaux. D'emblée, le casting des acteurs (couturiers et mannequins) fait sur une cible essentiellement jeune, en vue d'assurer le relais entre la génération actuelle et les jeunes qui ont autant de talents que leurs aînés.