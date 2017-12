Tunisie: Le Conseil des chambres mixtes dénonce le caractère inique du classement

Le Conseil des chambres mixtes a exprimé «son étonnement, sa grande surprise ainsi que le caractère inique de la liste publiée par l'Union européenne le 5 décembre dernier classant la Tunisie, sans se référer à des critères objectifs, dans la liste des paradis fiscaux».

Dans un communiqué publié hier, le Conseil a considéré que «pointer du doigt la Tunisie, jeune démocratie et véritable rempart contre l'immigration clandestine, au moment où elle est engagée dans des négociations avec l'Union européenne dans le cadre de l'Aleca et à quelques semaines de la tenue du conseil d'association, la mettre dans le même panier que d'autres pays et soustraire d'autres à la dernière minute ne peut être considéré qu'injustifié et injuste». «Cette liste comporte une contradiction majeure et consacre le principe du deux poids deux mesures. L'Union européenne n'a pas pris en considération des critères objectifs et neutres dans le classement qu'elle a établi, tandis que la Tunisie est en train de mettre en place de nouvelles dispositions capables du lutter contre l'évasion et l'opacité fiscale», a ajouté le CCM.

Le CCM a aussi estimé que «ce classement risque de nuire à la coopération entre les deux partenaires et de porter un grave préjudice à l'image de la Tunisie et à ses intérêts». Il a ainsi appelé le gouvernement et les services diplomatiques tunisiens «à faire preuve de réactivité afin d'épargner au pays des situations qui portent atteinte à ses intérêts et à son image de marque», réitérant «la nécessité pour l'Union européenne ainsi que pour le gouvernement d'union nationale d'établir le plus tôt possible une concertation approfondie pour réparer le préjudice subi et éviter tous les amalgames qui ont découlé de ce classement.

Il est à noter que le le CCM est composé des chambres tuniso-française, tuniso-allemande, tuniso-italienne, tuniso-britannique, tuniso-suisse, tuniso-belgo-luxembourgeoise, tuniso-américaine, tuniso-japonaise, tuniso-néerlandaise, tuniso-espagnole, tuniso-polonaise, tuniso-scandinave, tuniso-canadienne et tuniso-chinoise.