Tunisie: Al-Qods est nôtre

L'ambassade américaine fermée

La tension était vive hier au centre de Tunis et la colère populaire est montée d'un cran au fur et à mesure que la foule dense arpentait, en rangs serrés, l'avenue principale de la capitale. Des échauffourées ont même éclaté entre forces de sécurité et manifestants lorsqu'ils ont été bloqués au niveau de l'avenue Mohamed-V par les forces sécuritaires. Les manifestants ont été empêchés de prendre la direction de l'ambassade américaine, située du côté des Berges du Lac, qui a été à l'occasion fermée et encerclée par un imposant dispositif sécuritaire. L'ambassade américaine a même publié un communiqué, hier, dans lequel elle appelle les ressortissants américains à la plus grande vigilance et « à prendre les mesures nécessaires pour renforcer leur sécurité personnelle, éviter les manifestations et les rassemblements et respecter les instructions des autorités locales ».

La colère a, également, éclaté dans tous les gouvernorats de l'intérieur du pays depuis jeudi dernier concomitamment aux protestations de Tunis et en écho aux soulèvements observés dans la quasi-totalité des capitales arabes et musulmanes à travers le monde. De nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui.