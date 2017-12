Angola: L'Angola va approfondir la coopération économique avec l'Egypte

Les présidents de la RDCongo, du Congo et de l'Angola se sont retrouvés samedi à Brazzaville pour… Plus »

Le forum est co-organisé par le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale de l'Egypte et l'Agence régionale d'investissement (RIA) de la COMESA et vise à promouvoir l'investissement pour la croissance inclusive du continent africain, le développement d'investissements et affaires dans les secteurs stratégiques.

Il a également éclairci que l'Angola était le moteur de ce programme pour faire face aux effets négatifs sur l'économie résultant de la baisse des prix du pétrole sur le marché international, et que pour la mise en œuvre réussie du même , il est ouvert aux investissements étrangers qui favorisent la croissance économique et entrepreneuriale du pays, avec les Etats avec lesquels il entretient des relations de coopération, comme l' Egypte.

Le Forum, qui, outre le Chef de l'Etat du pays hôte, Abdel Fattah El-Sisi, réunit depuis jeudi quelques homologues des pays africains, notamment Alpha Condé, de la République de Guinée, Paul Kagame de la République du Rwanda et Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire, ainsi que les premiers ministres, ministres, hommes d'affaires et diplomates d'Afrique.

Luanda — Le ministre de l'Economie et de la planification de l'Angola, Pedro Luis da Fonseca, a déclaré dans la ville de Sharm El-Sheikh, en Egypte, que les discussions en cours entre les autorités angolaises et égyptiennes, pour une nouvelle coopération économique pourraient approfondir relations d'amitié entre les deux pays.

